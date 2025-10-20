Al Quarticciolo l'evento dell'Esercito con i bambini delle elementari Gli educatori | Grave e preoccupante
Martedì 21 ottobre l'Esercito italiano allestirà un villaggio sportivo per un'iniziativa con alunni delle scuole elementari e medie del Quarticciolo. L'iniziativa, legata all'applicazione del decreto 'Caivano bis', è contestata dalle associazioni attive sul territorio, che hanno lanciato un appello: "Le autorità parlino con chi vive la borgata". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
Anche stavolta non posso che stare dalla parte dei ragazzi del #quarticciolo Quarticciolo, il villaggio sportivo dell’Esercito divide il quartiere: “Non si educa con le armi” - la Repubblica - X Vai su X
Non si ferma l’azione delle Forze dell’Ordine per contrastare violenza e criminalità al Quarticciolo, nella periferia est della Capitale: nel corso dell’ultimo blitz i Falchi della Polizia di Stato hanno arrestato 7 pusher, tra cui un giovane latitante. Smantellati nascon - facebook.com Vai su Facebook
Al Quarticciolo l’evento dell’Esercito con i bambini delle elementari. Gli educatori: “Grave e preoccupante” - Martedì 21 ottobre l'Esercito italiano allestirà un villaggio sportivo per un'iniziativa con alunni delle scuole elementari e medie del Quarticciolo ... fanpage.it scrive