Al Quarticciolo l'evento dell'Esercito con i bambini delle elementari Gli educatori | Grave e preoccupante

Martedì 21 ottobre l'Esercito italiano allestirà un villaggio sportivo per un'iniziativa con alunni delle scuole elementari e medie del Quarticciolo. L'iniziativa, legata all'applicazione del decreto 'Caivano bis', è contestata dalle associazioni attive sul territorio, che hanno lanciato un appello: "Le autorità parlino con chi vive la borgata". 🔗 Leggi su Fanpage.it