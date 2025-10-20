Al Muvit tesori inediti dal Lazio sotto il segno degli Etruschi
Tesori inediti dal Lazio all’Umbria sotto il segno degli Etruschi: circa sessanta reperti archeologici provenienti dalla Tomba 58 della Necropoli dell’Osteria a Vulci saranno visibili in anteprima assoluta al Museo del Vino – Muvit di Torgiano. Preziosi ritrovamenti che verranno presentati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
