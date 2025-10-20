Al Municipio I Roma prosegue ‘Cuore sano a Km 0’ Bonaccorsi ‘progetto unisce prossimità e diagnosi’
(Adnkronos) – Nel Municipio I Roma Centro prosegue il progetto "Cuore sano a km 0", un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione cardiovascolare e alla sensibilizzazione sui fattori di rischio legati alle malattie del cuore. Il progetto nasce dall’Associazione APS Cardiosalus ed è realizzato grazie al finanziamento dei fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, con il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Fino a domenica 19 ottobre c'è #ROMADIFFUSA, l'evento che trasforma il centro storico in uno spazio creativo diffuso proponendo contenuti inediti e moderni in luoghi storici. Inserito all’interno della Festa dell’Ansa Barocca, promossa dal Municipio Rom - facebook.com Vai su Facebook
Roma, “Voci dai Quartieri”, il V municipio dà vita a un podcast corale - Il V municipio di Roma lancia un nuovo progetto culturale che mette al centro i cittadini e la memoria dei quartieri: si chiama “Voci dai Quartieri” ed è un podcast itinerante che attraverserà le ... Scrive ilmessaggero.it
I municipio Roma, al via progetto sperimentale per raccolta oli vegetali esausti - Prende il via nel I Municipio di Roma un progetto sperimentale per la raccolta degli oli vegetali esausti, un'iniziativa volta a promuovere la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei ... Lo riporta adnkronos.com