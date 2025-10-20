Al Forum di Assago il carnevale pop di Lady Gaga | Ballare è un rito di libertà

Milano, Forum di Assago. Dalle scale, dalle tribune, dal parterre, la folla scende come una corrente colorata: piume, lustrini, tulle, pelle, rosso ovunque. È un carnevale pop, una celebrazione collettiva dell’eccesso e della libertà. Chi arriva al concerto di Lady Gaga non si limita ad ascoltare: interpreta. L’ingresso vestita di rosso scarlatto, poi i suoi brani più famosi. Fino a “Shallow“ eseguita al pianoforte. Tra i fan c’è chi riprende il trucco scuro e le lacrime dorate del video di Judas, chi sfoggia fiocchi rossi e neri, chi si muove tra la folla come fosse già parte dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Forum di Assago il carnevale pop di Lady Gaga: “Ballare è un rito di libertà”

