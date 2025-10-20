Al cinema in settimana | da After the hunt a Per te
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “After the hunt – Dopo la caccia”, “Tre ciotole”, “Per te”, “Eddington”, “Super Charlie”, “Tron: Ares”, “Black Phone 2”, “Squali” e “Il professore e il pinguino”. Da segnalare, inoltre, il ritorno sul grande schermo di “The Twilight Saga: Eclipse”, in occasione del 20° anniversario del primo romanzo di Stephenie Meyer; e di “Ritorno al futuro”, a quarant’anni dell’uscita del primo capitolo della nota trilogia, in versione restaurata. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana LUNEDI’ 20 OTTOBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto) CINEMA CONCA VERDE a Bergamo “Crossing Istanbul” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21); “Una battaglia dopo l’altra” (ore 20:30). 🔗 Leggi su Bergamonews.it
