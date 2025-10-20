Il 15 ottobre Kate Middleton, 43 anni, e Rajwa di Giordania, 31, si sono incontrate al Castello di Windsor. Un rendez-vous non esclusivamente al femminile: all’evento erano presenti anche i rispettivi mariti, il principe William, 43, e il principe Hussein, 31. Alla base, ragioni diplomatiche e di pubbliche relazioni. La coppia giordana, infatti, è mandata in Europa a fare le veci di re Hussein e della regina Rania in vista della salita, un domani, sul trono. L’incontro tra i futuri sovrani è avvenuto nella residenza tanto cara alla regina Elisabetta, alle porte di Londra. Ed è stata documentata con foto e video diffusi dagli account social delle rispettive coppie. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Al castello di Windsor, Kate Middleton e Rajwa di Giordania si sono salutate con un bacio e non con un inchino. Strappo al protocollo, dice qualcuno, eppure...