Akanji Inter spunta il retroscena sul Milan | in estate è arrivato il rifiuto il motivo
Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. In un episodio di “La Trattativa”, il podcast di TIM Podcast, Fabrizio Romano ha raccontato interessanti dettagli sull’arrivo di Manuel Akanji all’ Inter, rivelando alcuni retroscena che hanno portato il difensore svizzero a scegliere i nerazzurri. L’affare è stato uno dei colpi di mercato più astuti della dirigenza interista, e Romano ha svelato che l’Inter aveva già praticamente bloccato Akanji per l’estate 2026, con un accordo verbale di massima con il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com
