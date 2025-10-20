Akanji Inter lo svizzero è un muro | spunta questo retroscena di mercato
Inter News 24 Akanji Inter, le ultime sul nuovo difensore centrale nerazzurro arrivato dal Manchester City nel calciomercato estivo. I dettagli. Quando l’ Inter ha completato l’operazione che ha portato Manuel Akanji a Milano e salutato Benjamin Pavard, molti si sono interrogati sul reale valore di questa mossa di mercato. Sulla carta, l’operazione sembrava un bilanciamento perfetto, senza troppe oscillazioni: un difensore esperto, Pavard, partiva per il Marsiglia dopo uno screzio con la dirigenza, e il suo posto veniva preso dal difensore svizzero, Akanji. Un cambio che, almeno inizialmente, sembrava non spostare di molto l’ago della bilancia. 🔗 Leggi su Internews24.com
