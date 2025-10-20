Ail dona un centro trapianti al San Martino con due milioni di euro raccolti in Liguria
Lo scorso settembre sono iniziati i lavori di ristrutturazione del secondo piano del padiglione 6 del San Martino, dove sorgerà il nuovo Centro Trapianti donato interamente da Ail Genova, Associazione Italiana contro le Leucemie, da 50 anni attiva sul territorio ligure. Liguria 'generosa' su. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
