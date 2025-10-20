Agrorinasce-Dac nell’area confiscata ai clan un incubatore di imprese e formazione nel settore aerospaziale

Si firma domani, martedì 21 ottobre, alle ore 10,30, a San Cipriano d’Aversa, l’intesa tra Agrorinasce scrl e Distretto Aerospaziale della Regione Campania (Dac). L’accordo rientra nel progetto di riqualificazione del complesso edilizio confiscato alla famiglia Zagaria che Agrorinasce trasformerà nel primo incubatore di imprese sociali e giovanili su un’area confiscata alla camorra in Italia. Si tratta di un’area di circa 13.500 mq che verrà integralmente recuperata e trasformata in un polo di legalità e sviluppo, finanziato dal Ministero dell’Interno (Poc Legalità 2014-2020). L’obiettivo dell’intesa con il Dac è quello di promuovere congiuntamente attività formative, trasferimento di tecnologia e supporto alla nascita e allo sviluppo di start-up nei settori aeronautico e spaziale, con particolare attenzione alla formazione di professionalità tecniche e di piloti di droni per il controllo e il monitoraggio del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it