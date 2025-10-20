Agricoltura energia migranti Le priorità italiane al Med9

Il mercato unico sarà una molla per consentire all'Europa di compiere oggettivi progressi. È questo uno dei passaggi chiave dell'intervento di Antonio Tajani in occasione della plenaria Med9 che si sta tenendo a Portorose, in Slovenia. Intervenuto al posto della premier, il titolare della Farnesina ha messo dei punti fissi che, se uniti, contribuiscono a rendere l'idea della strategia italiana alla presenza del presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, del primo ministro croato Andrej Plenkovic, del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, del primo ministro maltese Robert Abela, del primo ministro portoghese Luis Montenegro, del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez e del padrone di casa, il primo ministro sloveno Robert Golob.

