Agricoltura Confeuro | Giovani leva strategica per Italia Servizio civile nella giusta direzione
Andrea Tiso: “I giovani sono la chiave per un futuro sostenibile e innovativo dell’agricoltura italiana”. “ Apprendiamo con soddisfazione che si è chiuso con un numero record di candidature il Bando per la selezione di 2.000 operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Agricolo e Servizio Civile Ambientale. È un segnale incoraggiante che dimostra quanto i giovani siano sensibili e interessati ai temi dell’agricoltura e dell’ambiente. Questo dato conferma, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che il ricambio generazionale nel settore primario rappresenta una delle grandi sfide del nostro tempo, e al contempo una leva strategica per lo sviluppo produttivo, economico e sociale del Paese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
