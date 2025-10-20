Agricoltura Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Carlo Bartolini Baldelli è il nuovo presidente di Confagricoltura Toscana. La sua elezione è avvenuta per acclamazione nel corso dell’assemblea regionale per il rinnovo delle cariche sociali, che si è tenuta ieri al Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, a Pisa. Insieme a lui, l’assemblea ha nominato vicepresidente vicario Luca Giannozzi, confermato nel ruolo, e vicepresidente Attilio Tocchi, presidente di Confagricoltura Grosseto e figura di riferimento del settore zootecnico toscano. “È per me un grande onore essere stato scelto per guidare Confagricoltura Toscana – dice Bartolini Baldelli –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

