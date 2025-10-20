Agorà Milano Sergio Marlino porta metodo e innovazione in medicina estetica
Tra il 9 e l’11 ottobre 2025, a Milano, il Dott. Sergio Marlino ha preso la parola al 27° Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà, ospitato all’Allianz MiCo South. Un intervento che ha intrecciato metodo, esperienza clinica e visione, dentro un appuntamento che ogni anno richiama la comunità scientifica. Un riferimento per la comunità . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
Finire ibernato per sempre sembrava fosse il destino dell'Agorà, il palazzo del ghiaccio. E invece potrebbe arrivare il risveglio ora su milanocittastato.it - facebook.com Vai su Facebook
> #Agorà #AllianzMiCo #CongressoInternazionaleMedicinaEstetica - X Vai su X
Il dott. Sergio Marlino relatore al 27° Congresso Internazionale di Medicina Estetica di Agorà - Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i relatori della 27esima edizione del Congresso Internazionale di Medicina Estetica di ... Segnala napolivillage.com