Agguato ultras al bus la Sebastiani Rieti giocherà a porte chiuse in via cautelare Minuto di silenzio su tutti i campi

La RSR Sebastiani Rieti giocherà le sue partite casalinghe a porte chiuse, senza tifosi, fino al termine delle indagini. Inoltre, verrà osservato un minuto di silenzio e il lutto per tutte le gare di questa settimana, in ogni campionato. Sono le due principali decisioni prese oggi pomeriggio dal consiglio straordinario della Federbasket, convocato d’urgenza dal presidente Fip, Gianni Petrucci, dopo il tragico assalto dei tifosi reatini al pullman di tifosi pistoiesi che ha provocato la morte dell’autista, Raffaele Marianella. Un’autentica sassaiola di pietre e mattoni lungo la superstrada Rieti-Terni, al momento ancora senza una reale spiegazione, avvenuta dopo la partita di basket di serie A2 tra la squadra di casa e l’ Estra Pistoia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Agguato ultras al bus, la Sebastiani Rieti giocherà a porte chiuse in via cautelare. Minuto di silenzio su tutti i campi

