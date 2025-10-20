Agguato ultrà al bus dei tifosi di Pistoia ucciso l’autista

Tragedia dopo la partita di basket di A2 a Rieti. Lo sgomento dei club, via alle indagini L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

agguato ultr224 bus tifosiAgguato mortale al pullman dei tifosi. La ricostruzione: seguito per chilometri. Tifosi sentiti in questura - L’autista in seconda era sul primo sedile accanto al collega che guidava ... lanazione.it scrive

agguato ultr224 bus tifosiAgguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Come scrive lanazione.it

