Agguato ultrà al bus dei tifosi di Pistoia ucciso l’autista
Tragedia dopo la partita di basket di A2 a Rieti. Lo sgomento dei club, via alle indagini L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Entrambi erano militanti nella frangia degli “Irriducibili” della Lazio e avevano rapporti con esponenti della criminalità romana, tra cui il capo ultras Fabrizio Piscitelli, alias Diabolik, ucciso in un agguato nell’agosto del 2019 - facebook.com Vai su Facebook
L'agguato degli ultrà ai tifosi padri di famiglia della Lodigiani. Il calcio dei calci e dei pugni. Roma, Italia 2025. #Pietre @repubblica - X Vai su X
Agguato mortale al pullman dei tifosi. La ricostruzione: seguito per chilometri. Tifosi sentiti in questura - L’autista in seconda era sul primo sedile accanto al collega che guidava ... lanazione.it scrive
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Come scrive lanazione.it