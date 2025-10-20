Agguato sulla Terni-Rieti l’autista era a pochi mesi dalla pensione | indagini a tappeto per risalire agli assalitori
Si chiamava Raffaele Marianella, aveva 65 anni ed era originario di Roma ma residente a Firenze, l'autista morto ieri sera lungo la superstrada Terni-Rieti dopo l’assalto con pietre e mattoni al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. Sarebbe andato in pensione tra pochi mesi. Marianella viaggiava. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
