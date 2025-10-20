Agguato mortale al pullman dei tifosi La ricostruzione | seguito per chilometri Tifosi sentiti in questura

Contigliano (Rieti), 19 ottobre 2025 – Era seduto sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava, l' autista colpito e ucciso da un mattone lanciato in una sassaiola contro il mezzo che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla trasferta di Rieti. Il mattone ha centrato il secondo autista del pullman. Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi biancorossi, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. L’agguato allo svincolo di Contigliano. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

