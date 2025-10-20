Agguato mortale al pullman dei tifosi La ricostruzione | seguito per chilometri Tifosi sentiti in questura
Contigliano (Rieti), 19 ottobre 2025 – Era seduto sul pullman nel primo sedile davanti, accanto al collega che guidava, l' autista colpito e ucciso da un mattone lanciato in una sassaiola contro il mezzo che trasportava i tifosi del Pistoia Basket di ritorno dalla trasferta di Rieti. Il mattone ha centrato il secondo autista del pullman. Secondo una ricostruzione, dopo che la polizia ha finito di scortare i tifosi biancorossi, quelli del Rieti avrebbero seguito il pullman per alcuni chilometri sulla statale 79 verso Terni. L’agguato allo svincolo di Contigliano. Nei pressi di uno svincolo, a Contigliano, è partita la sassaiola con lanci sulla parte frontale del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Francesco Emilio Borrelli. . "Deputato questa mattina un altro agguato mortale. E' successo a via Miano, vicino il bosco di Capodimonte. Non ne possiamo più di questi criminali che si sparano per strada in pieno giorno, la nostra città non può sotto scacci di qu - facebook.com Vai su Facebook
Agguato mortale al pullman dei tifosi. La ricostruzione: seguito per chilometri. Tifosi sentiti in questura - L’autista in seconda era seduto nel primo sedile accanto al collega che guidava ... Lo riporta lanazione.it
Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto uno degli autisti. "Atto criminale che lascia sgomenti" - Tragedia dopo la gara di basket di Serie A2 tra Sebastiani Rieti e Pistoia, vinta dalla squadra ospite. Riporta tuttob.com
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, morto il secondo autista - Terni, altezza svincolo di Contigliano ... Come scrive tg.la7.it