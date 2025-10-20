Il pullman dei tifosi del Pistoia basket – colpito con pietre e mattoni nella tarda serata di domenica 19 ottobre – è stato trasportato in un deposito giudiziario. Nell’attacco è morto Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo, colpito alla trachea da una pietra. Le immagini mostrano il mezzo danneggiato all’interno del deposito giudiziario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agguato dei tifosi del Pistoia basket, le immagini del pullman col parabrezza sfondato dopo il lancio di sassi