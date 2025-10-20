Agguato dei tifosi del Pistoia basket le immagini del pullman col parabrezza sfondato dopo il lancio di sassi
Il pullman dei tifosi del Pistoia basket – colpito con pietre e mattoni nella tarda serata di domenica 19 ottobre – è stato trasportato in un deposito giudiziario. Nell’attacco è morto Raffaele Marianella, uno degli autisti del mezzo, colpito alla trachea da una pietra. Le immagini mostrano il mezzo danneggiato all’interno del deposito giudiziario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Raffaele Marianella, 65 anni, autista esperto di origine romana ma residente da anni a Firenze. È lui la vittima dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket avvenuto domenica sera a Rieti dopo una partita di serie A2. Ex dipendente della Giotto Bus, da - facebook.com Vai su Facebook
Agguato al pullman, i tifosi pistoiesi: “Siamo sconvolti. Ringraziamo Pistoia Basket e Sebastiani per il supporto” - X Vai su X
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. lanazione.it scrive
Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto bus Pistoia basket, si indaga per omicidio volontario: 3 persone al vaglio dei pm ... Riporta tg24.sky.it
Raffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Si legge su lanazione.it