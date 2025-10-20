Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket un mattone sfonda il parabrezza | ucciso uno degli autisti

20 ott 2025

Tragico finale per il match di basket tra Pistoia e Sebastiani di Rieti di A2 che si è disputato domenica. Nel post partita, giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite, il pullman dei tifosi toscani è stato assaltato da una frangia della tifoseria avversaria e uno degli autisti è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

