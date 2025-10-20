Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket un mattone sfonda il parabrezza | ucciso uno degli autisti
Tragico finale per il match di basket tra Pistoia e Sebastiani di Rieti di A2 che si è disputato domenica. Nel post partita, giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite, il pullman dei tifosi toscani è stato assaltato da una frangia della tifoseria avversaria e uno degli autisti è. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica sera sulla #RietiTerni agguato al pullman del #PistoiaBasket: sassaiola dei tifosi, un mattone sfonda il parabrezza e uccide l'autista. Ascoltati in Procura i tifosi di Rieti - facebook.com Vai su Facebook
Agguato contro il pullman dei tifosi di Pistoia, la Sebastiani: “Fatto gravissimo. Vicini alla famiglia dell’autista ucciso” - X Vai su X
Raffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Come scrive lanazione.it
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket, morto l’autista: seguiti per chilometri prima dell’agguato - Terni: un autista del Pistoia Basket muore durante una sassaiola dopo la partita di Serie A2. Scrive blitzquotidiano.it
Ascoltati i tifosi del Rieti per l’omicidio dell’autista Raffaele Marianella. Cosa sappiamo dell’agguato al bus del Pistoia basket - La vittima colpita alla trachea da una pietra lanciata durante l'assalto al pullman ... Scrive ilfattoquotidiano.it