Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket morto l' autista | seguiti per chilometri prima della sassaiola Un atto criminale
Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili. Identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
News recenti che potrebbero piacerti
Agguato contro il pullman dei tifosi di Pistoia, la Sebastiani: “Fatto gravissimo. Vicini alla famiglia dell’autista ucciso” - X Vai su X
la Repubblica. . Erano partiti da una ventina di minuti: quarantacinque persone su un pullman, festose per la vittoria della loro squadra a Rieti, in A2 di basket. In un attimo, l’inferno. La violenza ultrà ha trasformato in una tragedia quella che doveva essere la tr - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Scrive lanazione.it
Rieti-Pistoia, la trappola in strada e l’agguato del "commando" di ultrà. «Sono sbucati in un attimo dal nulla» - «All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. ilgazzettino.it scrive
Agguato al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Mascio: «Sconcertato, il basket non è questo» - Il presidente della Gruppo Mascio Bergamo, Stefano Mascio, esprime così il proprio cordoglio per la morte dell’autista del bus dei tifosi ... Segnala ecodibergamo.it