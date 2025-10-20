Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket morto l' autista | seguiti per chilometri prima della sassaiola Un atto criminale

Dai racconti dei testimoni e dalle telecamere di sorveglianza gli inquirenti contano di poter risalire ai responsabili. Identificati tutti i tifosi. La vittima è il secondo autista del bus, colpito dal lato del passeggero. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

agguato pullman tifosi pistoiaRaffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Scrive lanazione.it

agguato pullman tifosi pistoiaRieti-Pistoia, la trappola in strada e l’agguato del "commando" di ultrà. «Sono sbucati in un attimo dal nulla» - «All’improvviso il nostro pullman è stato colpito da una pioggia di sassi che arrivavano dal basso. ilgazzettino.it scrive

agguato pullman tifosi pistoiaAgguato al bus dei tifosi del Pistoia basket, muore l’autista. Mascio: «Sconcertato, il basket non è questo» - Il presidente della Gruppo Mascio Bergamo, Stefano Mascio, esprime così il proprio cordoglio per la morte dell’autista del bus dei tifosi ... Segnala ecodibergamo.it

