Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket fermati tre ultrà di Rieti | ecco chi sono Raffaele Marianella non doveva nemmeno essere su quel bus

Tre persone sono state fermate in relazione all?assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma e. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, fermati tre ultrà di Rieti: ecco chi sono. «Raffaele Marianella non doveva nemmeno essere su quel bus»

