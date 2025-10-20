Agguato al bus il cordoglio di Giorgia Meloni | Inaccettabile La figlia di Marianella | Sempre nel mio cuore

Pistoia, 20 ottobre 2025 – “Ti terrò sempre nel mio cuore”. Una breve story sul suo profilo Instagram per esprimere un dolore che non si può neanche immaginare. Federica, la figlia di Raffaele Marianella, non può darsi pace. Il papà è stato ucciso in maniera brutale e assurda dopo una partita di basket, quella andata in scena ieri sera, domenica 19 ottobre, tra la Real Sebastiani Rieti e l’Estra Pistoia. Un agguato in piena regola studiato e preparato nei minimi dettagli. Le indagini. Sono ore frenetiche per cercare di ricostruire quanto accaduto all’altezza dello svincolo di Contigliano della superstrada Rieti-Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

