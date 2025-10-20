Aggressione omofoba in stazione | Insultato e picchiato perché sono gay

Parmatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insultato e picchiato dopo essere arrivato in treno a Parma per partecipare a Mercanteinfiera. Solo perchè è gay. L'episodio, riportato dalla Gazzetta di Parma, sarebbe avvenuto nel pomeriggio di sabato 18 ottobre nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, da poche settimane identificate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it



