Aggressione l' altra versione | Rissa innescata da chi ha denunciato etichettati come ' fascisti' solo per aver intonato l' inno d' Italia
Mentre vanno avanti le indagini sull'aggressione di gruppo denunciata da un 30enne di origini albanesi in Corso Mazzini si registra anche l'altra versione dei fatti, quella di coloro che sono finiti nel mirino sospettati di un ‘pestaggio squadrista’. In una nota il movimento Difendi Cesena parla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
