Aggredisce l' ex fidanzata e la trascina per terra a Como dopo l' arresto torna libero
Una relazione di un anno piena di minacce e violenze che non si sono fermate anche dopo che sono state denunciate. Sabato sera la Polizia lo ha arrestato dopo l'ultima aggressione ai danni della sua ex fidanzata di 21 anni a Como ma, come successo nei giorni scorsi per un caso analogo a Varese, anche lui è stato rimesso in libertà. Attorno alle 2.30 una volante che transitava per il quartiere di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
