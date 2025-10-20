Aggredisce con il machete un 18enne e un 24enne in Ticinese | 19enne arrestato per duplice tentato omicidio
Un 19enne ha aggredito con un machete un 18enne e un 24enne nelle prime ore del 19 ottobre "senza motivo". Il ragazzo, poi arrestato per duplice tentato omicidio, è stato a sua volta preso a calci e pugni in una spedizione punitiva organizzata dagli amici delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
