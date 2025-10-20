Agente casertano salva un ragazzo dal suicidio Un eroe silenzioso in divisa
Attimi di grande tensione al promontorio di Punta Falcone, a Piombino, in provincia di Livorno, dove un giovane, visibilmente scosso, era stato segnalato in bilico sulla scogliera con l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due agenti del commissariato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Agente della Polizia municipale salva studentessa - Un’altra ragazza salvata dalla prontezza delle forze dell’ordine di Urbino, stavolta in centro storico e grazie alla polizia municipale. Da ilrestodelcarlino.it