Agente casertano salva un ragazzo dal suicidio Un eroe silenzioso in divisa

Casertanews.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di grande tensione al promontorio di Punta Falcone, a Piombino, in provincia di Livorno, dove un giovane, visibilmente scosso, era stato segnalato in bilico sulla scogliera con l’intenzione di togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due agenti del commissariato di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

