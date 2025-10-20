After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend

Comingsoon.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

After the Hunt di Luca Guadagnino, interpretato da Julia Roberts e Andrew Garfield, è primo al botteghino italiano del weekend. Lo seguono Tre ciotole e Una battaglia dopo l'altra. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

after the hunt dopo la caccia 232 primo al boxoffice italiano del weekend

© Comingsoon.it - After the Hunt - Dopo la caccia è primo al boxoffice italiano del weekend

