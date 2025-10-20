Afragola Raid vandalico alla scuola Aldo Moro | ladri sfondano aule rubano materiali e defacano sui banchi

Raid notturno alla scuola “Aldo Moro” di via Ugo La Malfa ad Afragola, nell’area nord di Napoli. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, un gruppo di ladri, stando alle prime ricostruzioni, ha scavalcato la recinzione, sfondato una finestra e messo a soqquadro alcune aule. Afragola. Raid vandalico alla scuola “Aldo Moro”: ladri sfondano aule, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola. Raid vandalico alla scuola “Aldo Moro”: ladri sfondano aule, rubano materiali e defacano sui banchi

