Afghanistan-Pakistan frontiere riaperte dopo il cessate il fuoco

Un importante valico di frontiera tra Pakistan e Afghanistan è stato temporaneamente riaperto per consentire ai migranti afghani di tornare a casa, dopo che entrambe le parti hanno concordato un cessate il fuoco per sospendere i combattimenti che hanno causato la morte di decine di persone negli ultimi giorni. Il valico di Chaman, nel sud-ovest del Pakistan, è aperto solo per consentire ai rifugiati afghani di lasciare il Paese nell'ambito di una campagna nazionale contro gli stranieri che vivono illegalmente in Pakistan. L'ingresso dall'Afghanistan, compreso il traffico commerciale e pedonale, rimane sospeso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Afghanistan-Pakistan, frontiere riaperte dopo il cessate il fuoco

