Affitti brevi e banche scontro sulle nuove tasse nella maggioranza

Lastampa.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FI frena ancora sugli istituti di credito. Ma Salvini: «Paghino o gli chiederemo di più». Trattativa a oltranza tra i ministri e la ragioneria dello Stato sui tagli ai dicasteri. 🔗 Leggi su Lastampa.it

affitti brevi e banche scontro sulle nuove tasse nella maggioranza

© Lastampa.it - Affitti brevi e banche, scontro sulle nuove tasse nella maggioranza

Approfondisci con queste news

affitti brevi banche scontroManovra 2026, scontro nel governo Meloni sull’aumento della cedolare secca per gli affitti brevi - Dopo il braccio di ferro sulla tassazione delle banche, è ora la cedolare secca sugli affitti brevi a dividere il governo. Come scrive online-news.it

affitti brevi banche scontroIl governo sbanda sugli affitti brevi e riapre la trattativa con le banche - Lega e Forza Italia contro il ritocco in manovra della cedolare sugli appartamenti turistici Salvini minaccia l’Abi: “Se si lamentano pagheranno di più”. Lo riporta repubblica.it

affitti brevi banche scontroLe grane della manovra. Scontro sugli affitti brevi. Ed è giallo sulle pensioni -  Nella bozza del testo mancano la proroga di Quota 103 e di Opzione donna ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Banche Scontro