Affitti brevi c’è l’alt di FI | no all’aumento delle tasse noi non informati

Roma, 20 ottobre 2025 – "L'aumento della tassazione sugli affitti brevi è una scelta profondamente sbagliata", afferma il portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi interpellato su una delle misure contenute nella bozza della manovra, che porta la cedolare secca al 26% anche per chi destina all'uso turistico una sola abitazione. Della norma, peraltro, "non eravamo stati informati, lo abbiamo letto nelle bozze ", aggiunge Nevi, sottolineando la totale contrarietà degli azzurri a un intervento che arriva mentre si abbassa dal 33% al 26% il prelievo sui cosiddetti stablecoin: "Non ci sembra equo equiparare la casa al trading sulle criptovalute". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
