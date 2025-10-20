Affari Tuoi si rinnova | dal 20 ottobre arriva una nuova anteprima con Stefano De Martino

Affari Tuoi, storico game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, continua a essere una delle colonne portanti del palinsesto della rete ammiraglia. Il programma, campione di ascolti nella fascia preserale, si prepara però a un piccolo ma significativo cambiamento a partire da lunedì 20 ottobre. L’anteprima di Affari Tuoi: una strategia per potenziare l’access. Come rivelato da Affari Italiani, il game show introdurrà un nuovo blocco di circa cinque minuti che farà da vera e propria anteprima alla puntata principale. Una formula simile a quella già adottata da La Ruota della Fortuna su Canale 5, con il segmento “Gira la Ruota”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

