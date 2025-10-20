Affari Tuoi si rinnova | dal 20 ottobre arriva una nuova anteprima con Stefano De Martino

Affari Tuoi, storico game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, continua a essere una delle colonne portanti del palinsesto della rete ammiraglia. Il programma, campione di ascolti nella fascia preserale, si prepara però a un piccolo ma significativo cambiamento a partire da lunedì 20 ottobre. L’anteprima di Affari Tuoi: una strategia per potenziare l’access. Come rivelato da Affari Italiani, il game show introdurrà un nuovo blocco di circa cinque minuti che farà da vera e propria anteprima alla puntata principale. Una formula simile a quella già adottata da La Ruota della Fortuna su Canale 5, con il segmento “Gira la Ruota”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Affari Tuoi si rinnova: dal 20 ottobre arriva una nuova anteprima con Stefano De Martino

Approfondisci con queste news

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre, la partita di Efisio dalla Sardegna che gioca insieme alla moglie Fabiana. Arriva alla fine con 50mila euro da una parte e 1 euro dall’altra e accetta il cambio: ecco quanto c’era nel suo pacco - facebook.com Vai su Facebook

In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Ascolti TV 20 settembre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi: Pino è sfida Ciao Darwin - In access prime time la Ruota della Fortuna con Gerry Scotti batte ancora Stefano De Martino e Affari Tuoi, raggiungendo ... fanpage.it scrive

Ascolti tv ieri (10 ottobre): De Martino cala, Scotti festeggia (tardissimo) e Carlo Conti fa il vuoto - La Ruota della Fortuna stacca nuovamente Affari Tuoi, Tale e Quale Show al 20. Secondo libero.it

Stefano De Martino ad Affari Tuoi, manca il dettaglio che lo ha sempre contraddistinto - Il conduttore sta cercando di rimontare: la stagione televisiva 2024/2025 per Affari Tuoi è stata all’insegna dei successi, record raggiunti uno dopo ... dilei.it scrive