AFFARI TUOI SI ALLUNGA PER BLOCCARE LA RUOTA DELLA FORTUNA | LA STRATEGIA DI RAI1

Affari Tuoi si conferma l’architrave del palinsesto di Rai1 ma si può sempre fare meglio e così arriva dal 20 ottobre una novità per il gioco dei pacchi di De Martino. Come avviene alla Ruota della Fortuna, anche il game show di Stefano De Martino dal 20 ottobre verrà preceduto da una vera e propria anteprima che, anticipa Affari Italiani, potrebbe essere legata allo scouting dei pacchisti del programma. Un blocco di circa 5 minuti come Gira la Ruota della rivale Canale 5 che allungherà l’access di Rai1 per farlo chiudere in contemporanea o quasi con il quiz di Gerry Scotti che attualmente ha gli ultimi 5 minuti in quasi solitaria per fare il picco. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - AFFARI TUOI SI ALLUNGA PER BLOCCARE LA RUOTA DELLA FORTUNA: LA STRATEGIA DI RAI1

Nella puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre, la partita di Efisio dalla Sardegna che gioca insieme alla moglie Fabiana. Arriva alla fine con 50mila euro da una parte e 1 euro dall’altra e accetta il cambio: ecco quanto c’era nel suo pacco - facebook.com Vai su Facebook

In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Affari tuoi e il futuro dell'access di Rai1 con una vera anteprima. Retroscena - Per ora sta dietro alla Ruota della fortuna di qualche punto di share, ma certamente Affari tuoi è un prodotto irrinunciabile per Rai1. Riporta affaritaliani.it