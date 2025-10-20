Affari Tuoi nuova mossa della Rai per contrastare Mediaset | cosa succede
News Tv. La battaglia dell’ access prime time è più accesa che mai. Da una parte Gerry Scotti e Samira Lui con La ruota della fortuna su Canale 5, dall’altra Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi su Rai 1. Da quando la sfida è iniziata, lo scorso 2 settembre, il pubblico si è diviso, ma le cifre premiano finora la rete Mediaset. Ora però la Rai prepara la sua contromossa strategica per ribaltare la situazione. Leggi anche: Maria Elena Boschi, sfuggita la voce clamorosa sulla vita privata: ne parlano ovunque Rai contro Mediaset: la sfida dell’access prime time. È ormai una guerra di ascolti quella tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Nella puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre, la partita di Efisio dalla Sardegna che gioca insieme alla moglie Fabiana. Arriva alla fine con 50mila euro da una parte e 1 euro dall’altra e accetta il cambio: ecco quanto c’era nel suo pacco - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” sale al 24,5% di share con 4 milioni 715 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari Tuoi avrà una nuova anteprima di 3-4 minuti per sfidare La Ruota della Fortuna - La rete ha intenzione di lanciare una nuova anteprima di Affari Tuoi per contrastare il successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Scrive novella2000.it
La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge... - A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare una strategia molto simile a La Ruota della Fortuna: cosa cambia ... Secondo libero.it
Fiorello prima di Affari Tuoi, la mossa Rai per ‘salvare’ De Martino: Gerry Scotti nei guai - Questa mattina, l’iconico showman ha rivelato che prestissimo tornerà in tv e, in particolare, sul primo canale della rete ammiraglia: ecco cosa farà. Da libero.it