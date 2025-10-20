Una prima volta per Affari Tuoi, che ha sperimentato l’ anteprima prolungata per tenere testa al meglio delle proprie possibilità al galoppante Gerry Scotti. In casa Mediaset hanno infatti adottato questa strategia, con uno spazio dedicato alla raccolta del pubblico, da scagliare poi all’interno del programma vero e proprio. Una sorta di stanza dedicata al “caricamento”, per così dire. Anche De Martino poteva vantare un’anteprima pre pubblicitaria, ma evidentemente troppo corta. Stasera, per la prima volta, non solo ha presentato il concorrente, Mauro dall’Abruzzo, ma ha anche fatto scendere tutti gli altri, svelato il numero e presentato, una volta dinanzi al pubblico, sia lui che sua figlia Micaela (figlia d’arte perché macellaia come il padre). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, lacrime e sfortuna: “traditi” dalla propria Regione