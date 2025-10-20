Affari Tuoi il concorrente scoppia in lacrime per le parole di De Martino | cos’è successo

News Tv. Una puntata che resterà impressa nella memoria del pubblico di Affari Tuoi. Domenica 19 ottobre 2025, su Rai 1, il protagonista è stato Efisio, fruttivendolo di Guasila, piccolo comune del Sud Sardegna. Al suo fianco, la moglie Fabiana, mamma a tempo pieno dei loro due figli, Matteo e Diego. Tra emozioni autentiche, colpi di scena e lacrime, la loro partita si è trasformata in un racconto di vita e famiglia, culminato con una vincita che ha commosso anche Stefano De Martino. Leggi anche: Affari Tuoi, nuova mossa della Rai per contrastare Mediaset: cosa succede Da Guasila a Rai 1: il sogno di Efisio e Fabiana. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Affari Tuoi, il concorrente scoppia in lacrime per le parole di De Martino: cos’è successo

