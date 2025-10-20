Affari Tuoi copia La Ruota Della Fortuna la novità di Stefano De Martino per raggiungere Gerry Scotti

Continua la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota Della Fortuna. Il programma di Stefano De Martino continua ad ottenere buoni ascolti ma ad avere la meglio è sempre il game show di Gerry Scotti. E così la Rai ha deciso di attuare una piccola ma significativa strategia per cercare di raggiungere Canale 5. Una novità che partirà ufficialmente da lunedì 20 ottobre. Affari Tuoi si allunga per bloccare La Ruota della Fortuna. Come accade già con La Ruota della Fortuna, da ora in poi anche Affari Tuoi di Stefano De Martino sarà anticipato da una vera e propria anteprima. Secondo quanto riportato da Affari Italiani, questo segmento iniziale potrebbe essere legato allo scouting dei concorrenti (i cosiddetti pacchisti ) del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

