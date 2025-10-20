Affari Tuoi come si chiama di cognome Efisio | tutti sconvolti
News TV. Ci sono puntate di Affari Tuoi che restano impresse più per l’emozione che per la somma vinta. È quello che è successo con Efisio, il concorrente sardo che ha fatto commuovere e ridere il pubblico in egual misura. Durante la puntata andata in onda su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, l’atmosfera è cambiata nel giro di pochi minuti: da un gioco teso e imprevedibile, si è passati a un’ondata di affetto, grazie al modo semplice e genuino con cui Efisio ha affrontato la partita. Fruttivendolo di mestiere, timido ma simpaticissimo, il concorrente ha subito conquistato tutti — compreso il “Dottore”, che a fine puntata ha mostrato un lato più tenero del solito. 🔗 Leggi su Tvzap.it
