Affari Tuoi come si chiama di cognome Efisio | tutti sconvolti

Tvzap.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

News TV. Ci sono puntate di Affari Tuoi che restano impresse più per l’emozione che per la somma vinta. È quello che è successo con Efisio, il concorrente sardo che ha fatto commuovere e ridere il pubblico in egual misura. Durante la puntata andata in onda su Rai 1, condotta da Stefano De Martino, l’atmosfera è cambiata nel giro di pochi minuti: da un gioco teso e imprevedibile, si è passati a un’ondata di affetto, grazie al modo semplice e genuino con cui Efisio ha affrontato la partita. Fruttivendolo di mestiere, timido ma simpaticissimo, il concorrente ha subito conquistato tutti — compreso il “Dottore”, che a fine puntata ha mostrato un lato più tenero del solito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

affari tuoi come si chiama di cognome efisio tutti sconvolti

© Tvzap.it - Affari Tuoi, come si chiama di cognome Efisio: tutti sconvolti

Approfondisci con queste news

affari tuoi chiama cognomeAffari Tuoi, colpo di scena: Claudia dalla Puglia crede ai segni, e fa bene - Claudia Dell’Olio da Bisceglie vince 100mila euro ad Affari Tuoi scegliendo il numero del figlio: un finale scritto dal destino ... Si legge su dilei.it

affari tuoi chiama cognomeAd Affari Tuoi, Efisio rischia tutto e accetta il cambio nel finale: ecco quanto aveva nel suo pacco - Nella puntata di Affari Tuoi del 19 ottobre, la partita di Efisio dalla Sardegna che gioca insieme alla moglie Fabiana ... Lo riporta fanpage.it

affari tuoi chiama cognomeAffari tuoi e il futuro dell'access di Rai1 con una vera anteprima. Retroscena - Per ora sta dietro alla Ruota della fortuna di qualche punto di share, ma certamente Affari tuoi è un prodotto irrinunciabile per Rai1. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Chiama Cognome