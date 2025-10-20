Affari Tuoi cambia dal 20 ottobre per evitare l'effetto Bruno Vespa | la prima parte sarà diversa

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 20 ottobre il pubblico noterà un cambiamento nella parte iniziale del programma con Stefano De Martino. Una strategia di Rai1 per provare a evitare che Cinque Minuti Bruno Vespa possa penalizzare gli ascolti di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

affari tuoi cambia 20Affari Tuoi cambia dal 20 ottobre per evitare l’effetto Bruno Vespa: la prima parte sarà diversa - A partire dalla puntata del 20 ottobre i telespettatori noteranno qualcosa di diverso in Affari Tuoi, il gioco di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Segnala fanpage.it

affari tuoi cambia 20La Rai cambia Affari Tuoi: nuova formula (con trucchetto) per rimontare Gerry Scotti. E Fiorello punge... - A partire da stasera il game show condotto da Stefano De Martino proverà ad adottare una strategia molto simile a La Ruota della Fortuna: cosa cambia ... Riporta libero.it

affari tuoi cambia 20Affari Tuoi del 17 ottobre: Gaia cambia tre pacchi e rifiuta 150mila euro, ma il dottore la inganna - La partita di Affari Tuoi di venerdì 17 ottobre si chiude con un colpo di scena inaspettato per la concorrente dell'Emilia Romagna, che torna a casa arricchita ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Affari Tuoi Cambia 20