Mercedes Moné l’ha fatto di nuovo e questa volta non ha perso tempo a superare se stessa. Appena dopo essere diventata campionessa ad AEW WrestleDream 2025, Moné è salita sul ring della Winnipeg Pro Wrestling il 19 ottobre, uscendo trionfante con il suo 12° titolo in carriera. La “CEO” ha sconfitto Jody Threat, diventando la nuova Winnipeg Pro Wrestling Women’s Champion, aggiungendo così un’altra tappa straordinaria alla sua già leggendaria carriera. Mercedes Moné wins 12th Title by defeating Jody Threat for the Winnipeg Pro Wrestling Women’s Championshi! Thoughts? pic.twitter.comymIGVeKXTd — Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) October 20, 2025 Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ringside News (@ringsidenewscom) Moné è inarrestabile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Mercedes Moné continua la sua ascesa, conquistato il 12° titolo in carriera