Aerospazio il Mimit approva 45 progetti | 1,5 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo

Si è riunito a Palazzo Piacentini il Comitato per lo sviluppo dell'industria aerospaziale, previsto dalla legge 80885. Durante l'incontro, presieduto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali, Adolfo Urso, sono stati riconosciuti idonei 45 progetti dei 78 presentati in origine a seguito del bando del giugno 2024, volto a sostenere la ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale legata alla sicurezza nazionale. Il valore delle proposte è di circa 1,5 miliardi di euro che verranno distribuiti in 5 anni, previa verifica dei risultati progressivamente raggiunti, facendo in massima parte ricorso a risorse già a bilancio.