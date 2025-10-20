Aerospazio il Mimit approva 45 progetti | 1,5 miliardi di euro per la ricerca e lo sviluppo

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è riunito a Palazzo Piacentini il  Comitato per lo sviluppo dell’industria aerospaziale,  previsto dalla legge 80885. Durante l’incontro, presieduto dal  ministro delle Imprese e del Made in Italy  e Autorità delegata per le Politiche Spaziali e Aerospaziali,  Adolfo Urso, sono stati riconosciuti idonei 45 progetti dei 78 presentati in origine a seguito del bando del giugno 2024, volto a  sostenere la ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale  legata alla sicurezza nazionale.  Il valore delle proposte è di circa 1,5 miliardi  di euro che verranno distribuiti in 5 anni, previa verifica dei risultati progressivamente raggiunti, facendo in massima parte ricorso a risorse già a bilancio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mimit:Comitato per lo sviluppo dell’industria aerospaziale approva 45 progetti - Urso: "Via libera a nuova iniziativa di finanziamento per la sicurezza nazionale attesa da ben dieci anni" ... Si legge su teleborsa.it

Cerca Video su questo argomento: Aerospazio Mimit Approva 45