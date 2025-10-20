Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento una nuova stagione di crescita e di lavoro per il territorio

Con quasi 500mila passeggeri nei primi quindici mesi dalla sua riapertura, l’ aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento si sta affermando come una delle realtà più dinamiche e strategiche del Sud Italia. Un risultato che premia la determinazione dei lavoratori aeroportuali e l’impegno costante della CGIL e della FILT CGIL Salerno, che fin dall’inizio hanno creduto nelle potenzialità di questo scalo e nella sua capacità di diventare motore di sviluppo economico, occupazionale e turistico per l’intera provincia. L’entusiasmo e la fiducia verso il futuro trovano conferma nell’imminente inaugurazione della nuova aerostazione, prevista per marzo 2026, che rappresenterà un passaggio fondamentale nel processo di potenziamento infrastrutturale dello scalo. 🔗 Leggi su Zon.it

