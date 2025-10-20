Aeroporto di Salerno 500mila passeggeri in 15 mesi La Cgil | Crescita e lavoro per il territorio

Con quasi 500mila passeggeri nei primi quindici mesi dalla sua riapertura, l’aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento si sta affermando come una delle realtà più dinamiche e strategiche del Sud Italia. “Un risultato che premia la determinazione dei lavoratori aeroportuali e l’impegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

