Aereo spezzato in due fuori pista due morti La dinamica allucinante

Tragedia all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove un aereo cargo Emirates è uscito di pista durante l’atterraggio, colpendo un veicolo di servizio e finendo parzialmente in mare. L’incidente, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ha provocato due morti, entrambi operatori a terra. Collisione con un mezzo di servizio. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post, il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai avrebbe perso il controllo nella fase di atterraggio sulla pista nord, investendo un mezzo aeroportuale che stava operando nelle vicinanze. Il veicolo è stato scagliato in mare a causa dell’impatto, mentre il Boeing 747 cargo si è fermato solo dopo essere uscito parzialmente dall’area asfaltata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

