Aereo esce di pista durante l’atterraggio e finisce in mare | ci sono morti

Un grave incidente si è verificato nelle prime ore della notte tra domenica 19 e lunedì 20 ottobre. Un aereo, durante la fase di atterraggio, è finito fuori pista, urtando violentemente un veicolo di servizio presente nelle vicinanze e terminando la sua corsa parzialmente in mare. L’impatto ha avuto conseguenze tragiche: due operatori aeroportuali sono rimasti coinvolti, uno dei quali ha perso la vita sul colpo mentre l’altro lotta tra la vita e la morte in ospedale. Leggi anche: Assalto al pullman di tifosi, il racconto horror dei sopravvissuti: “Poteva essere una strage” Incidente all’aeroporto di Hong Kong, aereo cargo finisce fuori pista: 2 morti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

