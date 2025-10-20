Aereo esce di pista ci sono vittime | cosa è successo
Tragedia all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove un aereo cargo Emirates è uscito di pista durante l’atterraggio, colpendo un veicolo di servizio e finendo parzialmente in mare. L’incidente, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ha provocato una vittima e un ferito grave, entrambi operatori a terra. Collisione con un mezzo di servizio. Secondo quanto riferisce il South China Morning Post, il volo Emirates EK9788 proveniente da Dubai avrebbe perso il controllo nella fase di atterraggio sulla pista nord, investendo un mezzo aeroportuale che stava operando nelle vicinanze. Il veicolo è stato scagliato in mare a causa dell’impatto, mentre il Boeing 747 cargo si è fermato solo dopo essere uscito parzialmente dall’area asfaltata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, un morto e un ferito #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, un morto e un ferito $ANSAansa.it/sito/notizie/m… - X Vai su X
Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, deu morti - Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando parzialmente in mare. Segnala ansa.it
Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, due morti - Grave incidente all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove un aereo cargo della Emirates è uscito di pista durante le manovre sulla pista nord dello scalo, colpendo un ... Riporta ilmessaggero.it
Aereo cargo esce di pista, 2 morti - Aereo cargo esce di pista, 2 morti Deceduto il secondo lavoratore coinvolto nell'impatto tra cargo Emirates e veicolo di terra. laregione.ch scrive