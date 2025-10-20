Aereo colpito da un oggetto in alta quota e uno dei due piloti viene ferito immediato l’atterraggio di emergenza Le indagini | Ipotesi detriti spaziali
Panico in volo. Un detrito spaziale o, forse, un piccolo meteorite, potrebbe aver mandato in frantumi il parabrezza di un Boeing 737 Max 8 della United Airlines in volo tra Denver e Los Angeles con 140 persone a bordo tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’incidente è avvenuto il 16 ottobre. L’impatto, avvenuto a 11mila metri di altitudine, ha ferito uno dei piloti e costretto l’equipaggio a un atterraggio d’emergenza a Salt Lake City. Lo hanno indicato fonti della Federal Aviation Administration (Faa), evidenziando che nessun segno di guasto strutturale è stato rilevato sul resto del velivolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
