Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

aereo cargo esce di pista in fase d atterraggio e finisce in mare due morti

