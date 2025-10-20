Aereo cargo esce di pista in fase d' atterraggio e finisce in mare | due morti

Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e precipitando. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Aereo cargo esce di pista in fase d'atterraggio e finisce in mare: due morti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, un morto e un ferito #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, un morto e un ferito $ANSAansa.it/sito/notizie/m… - X Vai su X

Aereo cargo esce di pista in fase d'atterraggio e finisce in mare: due morti - Due persone sono morte dopo che un aereo cargo è uscito dalla pista nord dell'aeroporto internazionale di Hong Kong colpendo un veicolo del servizio di terra e ... ilmattino.it scrive

Hong Kong, aereo esce di pista durante l'atterraggio: due morti - Il cargo proveniente da Dubai ha colpito un veicolo del servizio di terra, precipitando parzialmente in mare. tg24.sky.it scrive

Aereo cargo esce di pista a Hong Kong, due morti - Grave incidente all’aeroporto internazionale di Hong Kong, dove un aereo cargo della Emirates è uscito di pista durante le manovre sulla pista nord dello scalo, colpendo un ... Lo riporta ilmessaggero.it